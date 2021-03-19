Червиченко: восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса после возвращения в состав красно-белых.



«Восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси. Да, один раз разобрался с очень посредственным защитником, который дал себя два раза убрать вправо, развернуть влево. Конечно, потом Промес забил, но странно было бы, если бы форвард, которого продали за € 20 млн, потом купили за 10, с шести метров не попал в ворота. Согласитесь, при зарплате, в три раза превышающей зарплату Ларссона, Промес точно не сделал и половины того, что сделал Джордан. Отсюда и вывод. Может, Квинси и неплохой игрок, но точно не за те деньги, которые на него были потрачены. А болельщикам рассказали, что это золотой кирпич золотого чемпионства. Но я хорошо их знаю, сегодня они радуются, а завтра Промес два раза ошибётся, и испепелят его как куклу, которую сжигают на Масленицу», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

«Промес два раза ошибётся – болельщики «Спартака» испепелят его». Колонка Червиченко Нужно ли уговаривать Тедеско и кто делает погоду в игре красно-белых.