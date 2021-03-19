Тренер «Саутгемптона»: нам не разрешают покидать страну, а игроки летят в сборные. Ерунда

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал вызов в сборную Японии Такуми Минамино, который был арендован «святыми» у «Ливерпуля».

«Я ожидаю, что он всё же отправится в сборную, хотя мне не нравятся все эти долгие перелёты. Ничего не поделаешь. Некоторые другие игроки тоже вынуждены ехать в сборные. Если честно, когда я вижу, насколько всё сложно с поездками сейчас и через что игрокам приходится пройти, чтобы потом вернуться в команду, то мне это кажется ерундой.



Нам не разрешают покидать страну, а игроки вынуждены летать по всему миру, несмотря на пандемию. Я не понимаю, зачем это нужно. Остаётся лишь принять это», — цитирует Хазенхюттля Mirror.

«Саутгемптон» в 29 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.