Результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21, которая проходила сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Результаты жеребьёвки:



«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)

«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

«Динамо» З (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)



В ходе жеребьёвки были также определены полуфинальные пары Лиги Европы:



Пара 1 — пара 3

Пара 4 — пара 2



Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на «Арене Гданьск» в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.



Напомним, на групповом этапе соревнований выступил один клуб из России – ЦСКА. Команда набрала три очка и заняла последнее место в своей группе, поэтому не смогла выйти в плей-офф. В 1/16 финала сыграл «Краснодар», оказавшийся третьим в своей группе Лиги чемпионов. «Быки» уступили загребскому «Динамо» по сумме двух матчей с общим счётом 2:4.

Определена турнирная сетка решающих стадий Лиги чемпионов сезона-2020/2021