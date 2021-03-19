Результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21, которая проходила сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)
«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
«Динамо» З (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)
В ходе жеребьёвки были также определены полуфинальные пары Лиги Европы:
Пара 1 — пара 3
Пара 4 — пара 2
Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на «Арене Гданьск» в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.
Напомним, на групповом этапе соревнований выступил один клуб из России – ЦСКА. Команда набрала три очка и заняла последнее место в своей группе, поэтому не смогла выйти в плей-офф. В 1/16 финала сыграл «Краснодар», оказавшийся третьим в своей группе Лиги чемпионов. «Быки» уступили загребскому «Динамо» по сумме двух матчей с общим счётом 2:4.
- 21 марта 2021
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