Определена турнирная сетка решающих стадий Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, которая проходила сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Также была определена турнирная сетка решающих стадий.



Четвертьфинальные пары расположились таким образом:



Пара 1: «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

Пара 2: «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

Пара 3: «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

Пара 4: «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)



Полуфинальные пары главного еврокубка:



Пара 3 — пара 1

Пара 4 — пара 2



Хозяином финального матча, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, станет победитель первой полуфинальной пары.



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграл в плей-офф Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо».