Промес и Вильена не попали в итоговый список сборной Нидерландов

Стали известны имена футболистов, вызванных в сборную Нидерландов на ближайшие матчи в конце марта. Список был опубликован в «твиттере» национальной команды.



В составе голландцев не оказалось представителей Российской Премьер-Лиги. Нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена были включены в предварительный список, но в итоговом им места не нашлось.

В ближайшее время сборной Нидерландов предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира —2022. Соперники команды — Турция (24 марта, Стамбул), Латвия (27 марта, Амстердам) и Гибралтар (30 марта, Гибралтар).



«Спартак» с Промесом, набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с Вильеной (34) — на девятой строчке.