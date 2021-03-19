Промес и Вильена не попали в итоговый список сборной Нидерландов

Стали известны имена футболистов, вызванных в сборную Нидерландов на ближайшие матчи в конце марта. Список был опубликован в «твиттере» национальной команды.
В составе голландцев не оказалось представителей Российской Премьер-Лиги. Нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена были включены в предварительный список, но в итоговом им места не нашлось.
В ближайшее время сборной Нидерландов предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира —2022. Соперники команды — Турция (24 марта, Стамбул), Латвия (27 марта, Амстердам) и Гибралтар (30 марта, Гибралтар).
«Спартак» с Промесом, набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с Вильеной (34) — на девятой строчке.
- 21 марта 2021
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