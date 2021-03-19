Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала с «Аталантой» хорват сделал результативную передачу на французского нападающего Карима Бензема. Модрич закончил игру с 94-процентной точностью пасов.

Также на награду претендовали полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (Италия) на «Сантьяго Бернабеу». В составе хозяев отличились Карим Бензема, Серхио Рамос и Марко Асенсио, у итальянцев единственный мяч забил Мурьель. По сумме двух встреч «сливочные» одержали победу с общим счётом 4:1.