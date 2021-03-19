В Госдуме отреагировали на отказ французов отпускать Головина в сборную России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал отказ «Монако» отпускать Александра Головина в сборную России.
«К сожалению, это непростой случай. Не думаю, что нужно искать политических подоплёк и заговоров против российского спорта. В данном случае, конечно, это прежде всего интересы французской лиги и клуба. «Монако», выступающий в качестве собственника игрока, выстраивает такие отношения, чтобы было безопасно всем. С точки зрения клуба — всё понимаю. С точки зрения Головина, мне кажется, он должен был внимательно относиться к тому, хочет ли и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта. Может быть, стоит отсидеть пять дней карантина — ничего такого в этом нет. Но здесь и интересы клуба затрагиваются… Головин в «Монако» на хорошем счету. Мы понимаем, что клуб, заплатив большие деньги, не хочет его лишиться.
Головин — один из лучших игроков России. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны. Головин должен играть за Россию во всех матчах», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 21 марта 2021
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