«Монако» не отпустил Головина играть за сборную России в матче со Словенией

Полузащитник «Монако» Александр Головин, вызванный в сборную России на стартовые отборочные матчи к чемпионату мира — 2022, пропустит встречу с национальной командой Словении, информирует пресс-служба монегасков.

Французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

«Монако» не хочет терять Головина, поэтому руководство клуба не отпустило его играть за сборную в матче со Словенией, который состоится 27 марта в Сочи. Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию.

При этом два гостевых мартовских матча сборной России — с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта) — Александр Головин сможет провести в составе национальной команды, так как Мальта и Словакия входят в европространство.