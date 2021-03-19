«Монако» не отпустил Головина играть за сборную России в матче со Словенией

Полузащитник «Монако» Александр Головин, вызванный в сборную России на стартовые отборочные матчи к чемпионату мира — 2022, пропустит встречу с национальной командой Словении, информирует пресс-служба монегасков.
Французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.
«Монако» не хочет терять Головина, поэтому руководство клуба не отпустило его играть за сборную в матче со Словенией, который состоится 27 марта в Сочи. Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию.
При этом два гостевых мартовских матча сборной России — с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта) — Александр Головин сможет провести в составе национальной команды, так как Мальта и Словакия входят в европространство.
- 21 марта 2021
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