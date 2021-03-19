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«Сочи» разгромил «Тамбов», Заболотный сделал дубль

«Сочи» разгромил «Тамбов», Заболотный сделал дубль
Футбол / РПЛ 0
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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный, замкнувший головой передачу Ивана Новосельцева. На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил Сергей Терехов, которому ассистировал Кристиан Нобоа. На 74-й минуте Александр Руденко забил третий гол «Сочи». А на 80-й минуте Антон Заболотный записал на свой счёт дубль, доведя преимущество хозяев до разгромного. Точку в игре своим голом на 90-й минуте поставил вышедший на замену Максим Барсов. «Тамбов» также создал несколько опасных голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Сочи».

«Сочи», набрав в 23 матчах 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
19 марта 2021, пятница. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Заболотный – 45+2'   2:0 Терехов – 55'   3:0 Руденко – 74'   4:0 Заболотный – 80'   5:0 Барсов – 90'
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