«Сочи» разгромил «Тамбов», Заболотный сделал дубль

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный, замкнувший головой передачу Ивана Новосельцева. На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил Сергей Терехов, которому ассистировал Кристиан Нобоа. На 74-й минуте Александр Руденко забил третий гол «Сочи». А на 80-й минуте Антон Заболотный записал на свой счёт дубль, доведя преимущество хозяев до разгромного. Точку в игре своим голом на 90-й минуте поставил вышедший на замену Максим Барсов. «Тамбов» также создал несколько опасных голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Сочи».

«Сочи», набрав в 23 матчах 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – на 16-м месте.