«Бетис» повторил достижение сезона-2004/2005 по набранным очкам
В матче 28-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.
Как сообщает Opta Jose в «Твиттере», «Бетис», набрав 45 очков в первых 28 турах чемпионата Испании, повторил клубный рекорд сезона-2004/2005, когда за аналогичный отрезок было набрано также 45 очков, что по итогу позволило ему занять 4-е место в таблице.
После победы над «Леванте» подопечные Мануэля Пеллегрини занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а отставание от 4-го места, дающего право выхода в Лигу чемпионов, составляет 9 очков. «Леванте» (35) — на 9-м месте.
В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Эльче», а «Леванте» примет «Уэску».
«Бетис» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании
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