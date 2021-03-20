Врач сборной России рассказал о травмах Оздоева и Зобнина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитников «Зенита» Магомеда Оздоева и «Спартака» Романа Зобнина.
«Оздоев приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительные обследования, выявили небольшое мышечное повреждение. Он проходил курс реабилитационного лечения, но мы и сам Магомед настроены позитивно. Считаем, что ближайшие дни он проведёт по индивидуальному графику, однако участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться. К Словении? Очень тяжело предугадывать при мышечных повреждениях, но мы настроены позитивно.
Последние лет пять ситуация одинаковая: все играют в разные дни, приезжают в разном состоянии, но у тренеров есть вся информация о физическом состоянии ребят в клубах, по матчам, которые проходили. Например, ребята из «Зенита» и ЦСКА приехали, уже была вся информация по двигательной активности, которая была проанализирована. Плюс мы в сборной проводим постоянный контроль состояния. Проблем в этом отношении не видим.
Что касается Зобнина, то изначально созвонились с врачами «Спартака», было понятно, что травма мышечная. Решили оставить его в Москве на МРТ, важны нюансы, а в Москве мы точно знали, где хорошо это сделают. Когда получили данные, к сожалению, они не оставили нам сомнений в том, что характер травмы не позволит Зобнину помочь нам на этом сборе. Мы не видели смысла выдёргивать Романа из Москвы в Сочи только для того, чтобы убедиться в том, что увидели на МРТ», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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