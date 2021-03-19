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Лунёв и Мухин вызваны в сборную России

Лунёв и Мухин вызваны в сборную России
Футбол / Сборная России 0

Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера «Зенита» Андрея Лунёва и полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, сообщает пресс-служба национальной команды в «твиттере».

Решение связано с тем, что в расположение сборной не приедет получивший травму полузащитник Роман Зобнин. Футболист прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1). Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения Роману потребуется более 10 дней. В связи с этим было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.

Также из-за полученного на тренировке микронадрыва приводящей мышцы мартовский сбор национальной команды пропустит вратарь Сослан Джанаев.

Роман Зобнин пропустит матчи сборной России
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