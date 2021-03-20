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Юрий Батуренко возглавил «Ротор»

Юрий Батуренко возглавил «Ротор»
Футбол / РПЛ 0
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Волгоградский «Ротор» объявил о назначении на пост главного тренера Юрия Батуренко.

Юрий Батуренко в предыдущих командах был ассистентом главного тренера. В 2005-м, а также с 2016 по 2020 год – в «Локомотиве», в 2014-2015-м – в «Мордовии», в 2015-2016-м – в «Анжи». Во всех трёх клубах Батуренко был помощником Юрия Сёмина.

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив.

Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Сёминым, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками», — цитирует генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги волгоградцы с 18 очками занимают 13-е место в таблице. в 24-м туре РПЛ подопечные Батуренко 3 апреля примут «Локомотив».

Напомним, что 19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича.

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