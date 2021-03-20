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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях разгромила «Шальке»

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях разгромила «Шальке»
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на «Фельтинс-Арене» (Гельзенкирхен) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 15-й минуте Ларс Штиндль открыл счёт в матче, на 63-й Штефан Ляйнер забил с передачи Йонаса Хофмана и увеличил преимущество «гладбаха», а ещё через девять минут Алассан Плеа ассистировал Нико Эльведи, который сделал счёт крупным.

После 26 туров Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» с 36 очками занимает 9-е место в таблице, «Шальке» (10) – 18-е.

В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Шальке» в гостях встретится с леверкузенским «Байером», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе примет «Фрайбург».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
20 марта 2021, суббота. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Штиндль – 15'   0:2 Ляйнер – 63'   0:3 Реннов – 72' (автогол)
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