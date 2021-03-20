«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях разгромила «Шальке»
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на «Фельтинс-Арене» (Гельзенкирхен) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 15-й минуте Ларс Штиндль открыл счёт в матче, на 63-й Штефан Ляйнер забил с передачи Йонаса Хофмана и увеличил преимущество «гладбаха», а ещё через девять минут Алассан Плеа ассистировал Нико Эльведи, который сделал счёт крупным.
После 26 туров Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» с 36 очками занимает 9-е место в таблице, «Шальке» (10) – 18-е.
В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Шальке» в гостях встретится с леверкузенским «Байером», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе примет «Фрайбург».
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам