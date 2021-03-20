Неймар восстановился после травмы и готов сыграть в следующем матче

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем 30-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» сказал, что нападающий Неймар сможет принять участие в матче.

«Завтра Неймар поедет с нами в Лион. Его возвращение – радость для нас и для него. Возможность рассчитывать на него – это большой плюс. Но мы здраво оцениваем ситуацию и понимаем, что после почти шести недель без игры, он вряд ли сможет начать игру в стартовом составе», – цитирует Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, что бразильский нападающий в феврале получил травму и пропустил девять матчей команды во всех турнирах.

В 30-м туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Лионом» 21 марта в 23:00 мск.

После 29 матчей у «ПСЖ» и «Лиона» по 60 очков. Лидирует в чемпионате «Лилль», у которого на три очка больше.