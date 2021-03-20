Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Миланом»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался вне заявки команды на матч с «Миланом».
Кокорина нет в списке из 22 игроков, которые готовятся к матчу с «Миланом».
Сообщалось, что россиянин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом». Ранее Кокорин получил травму бедра и уже пропустил предыдущие матчи «Фиорентины» в чемпионате Италии с «Пармой» и «Беневенто». Бывший футболист «фиалок» Франческо Грациани позднее сказал, что взять неготового Кокорина было абсурдом.
Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта в 20:00 мск.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
- 21 марта 2021
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