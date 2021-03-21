Вратарь «Севильи» забил гол на 94-й минуте и принёс команде ничью в матче с «Вальядолидом»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась вничью – 1:1.
На 42-й минуте Шош-Зальман Вайссман упал в штрафной площади «Севильи», но судья назначил пенальти не сразу, а после просмотра VAR. На 44-й минуте Фабиан Орельяна реализовал удар с 11-метровой отметки. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте «Севилья» сравняла счёт благодаря голу голкипера Боно.
После 28 туров Примеры «Севилья» с 55 очками занимает 4-е место в таблице и отстаёт от идущей на 3-м месте «Барселоны» на 4 балла, правда, у каталонцев на одну игру меньше. «Вальядолид» набрал 27 очков и расположился на 16-й строчке.
В 29-м туре испанского чемпионата «Севилья» 4 апреля примет мадридский «Атлетико», «Вальядолид» на следующий день в гостях сыграет с «Барселоной».
- 21 марта 2021
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