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Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»

Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Вероны» и «Аталанты» на матч 28-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, начало — в 14:30 мск.

«Верона»: Сильвестри, Давидович, Ловато, Чеккерини, Фараони, Тамез, Велозу, Димарко, Барак, Цаканьи, Ласанья.

Запасные: Берарди, Пандур, Амионе, Рюэгг, Сальседо, Беса, Илич, Лазович, Стураро, Удогие, Фавилли, Четин.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Толой, Джимсити, Фройлер, Пессина, Де Рон, Миранчук, Малиновский, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Гисланди, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Мурьель, Пашалич, Руджери.

После 27 туров «Аталанта» с 52 очками занимает 4-е место в Серии А, «Верона» (38) – 9-е.

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