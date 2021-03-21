Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»

Стали известны стартовые составы «Вероны» и «Аталанты» на матч 28-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, начало — в 14:30 мск.



«Верона»: Сильвестри, Давидович, Ловато, Чеккерини, Фараони, Тамез, Велозу, Димарко, Барак, Цаканьи, Ласанья.



Запасные: Берарди, Пандур, Амионе, Рюэгг, Сальседо, Беса, Илич, Лазович, Стураро, Удогие, Фавилли, Четин.



«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Толой, Джимсити, Фройлер, Пессина, Де Рон, Миранчук, Малиновский, Сапата.



Запасные: Спортьелло, Росси, Гисланди, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Мурьель, Пашалич, Руджери.



После 27 туров «Аталанта» с 52 очками занимает 4-е место в Серии А, «Верона» (38) – 9-е.