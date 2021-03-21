Кутепов: с Джикией в сборной было бы комфортнее

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал об атмосфере в сборной России и подготовке к предстоящим матчам.
«Фамилии игроков Мальты не знаю. Сегодня вечером начинаем конкретно изучать и разбирать соперника. Не сказал бы, что у меня был особый статус в сборной России. В футболе всё меняется быстро – вчера основной, сегодня запасной. Атмосфера в команде? Всегда комфортно, когда много ребят из одного клуба. Сложностей не возникает, если партнёр из другой команды. При этом понятно, что с Георгием Джикией было бы комфортнее», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
- 21 марта 2021
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