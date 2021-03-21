Кутепов: Тедеско и Черчесов абсолютно разные, ничего общего в них нет

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и наставник сборной России Станислав Черчесов не имеют ничего общего друг с другом.

«Тедеско и Черчесов абсолютно разные, ничего общего в них нет», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с национальной командой Мальты (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), а также сборными Словении (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакии (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.