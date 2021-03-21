«Челси» — «Шеффилд»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» на четвертьфинальную встречу Кубка Англии. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начало — в 16:30 мск.



«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Зиеш, Маунт, Хаверц.



Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Вернер, Джеймс, Жиру, Зума, Ковачич, Хадсон-Одои, Эмерсон.



«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Осборн, Стивенс, Джагелка, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Богл, Макбарни, Макголдрик.



Запасные: Фодеринхэм, Бёрк, Брайан, Брант, Брустер, Гордон, Лоу, Муссе, Ндиайе.



В текущем сезоне команды дважды встречались в английской Премьер-лиге и оба раза выиграл «Челси»: в ноябре — 4:1, в феврале — 2:1.