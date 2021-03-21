Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Англии

В выездной студии BBC, расположенной на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии. Жребий проводил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» Дион Даблин.



Результаты жеребьёвки:



1. «Саутгемптон» — «Лестер Сити»/«Манчестер Юнайтед». Матч состоится в субботу, 17 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли»;

2. «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 18 апреля, там же, на «Уэмбли».

В четвертьфинале «Саутгемптон» победил «Борнмут» (3:0), «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0), а «Челси» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В оставшемся матче 1/4 финала «Лестер Сити» играет с «Манчестер Юнайтед». Идёт 55-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «лисов».