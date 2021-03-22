Ибрагимович: после вылета из Лиги Европы у «Милана» осталась только борьба за скудетто

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что «россонери» продолжат борьбу за скудетто.

«Сегодняшний матч был очень важным, потому что после поражения в Лиге Европы у нас осталась только борьба за скудетто. Мы играли с правильным менталитетом, мы хотели победить любой ценой. Мы показали командный дух», — цитирует Ибрагимовича Calciomercato.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2.



На девятой минуте счёт открыл форвард «Милана» Златан Ибрагимович, ему ассистировал Симон Кьер. Спустя восемь минут счёт сравнял Эрик Пульгар. В начале второго тайма Франк Рибери вывел «Фиорентину» вперёд, голевая передача на счету Душана Влаховича. На 57-й минуте Браим Диас сравнял счёт, Кьер отдал второй ассист. На 72-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу вывел миланцев вперёд, ему ассистировал Франк Кессье.

«Милан» в 28 матчах набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Первое место занимает «Интер» (65).