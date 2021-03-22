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Мемфис Депай летом может перейти в «Ювентус»

Мемфис Депай летом может перейти в «Ювентус»
Футбол / Италия 0
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Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником «Лиона» Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, 27-летний игрок из Нидерландов может пополнить состав «Ювентуса» в ближайшее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» летом хочет подписать Месси, Алабу, Вейналдума, Депая и Хюсая в качестве свободных агентов.

Кроме того, в марте сообщалось, что «Барселона» не может определиться с кандидатурой нового нападающего. Мнения главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана и президента клуба Жоана Лапорты разошлись. Куман хочет видеть в «Барселоне» Депая, а Лапорта же склоняется в сторону Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. В сезоне-2020/21 Депай провёл 29 матчей в Лиге 1 и забил 14 голов.

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