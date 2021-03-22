Хьюз: ван де Бек выглядит потерянным в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз поделился мнением о положении полузащитника Донни ван де Бека в английской команде.



«Ему не хватает игрового времени и это отражается на качестве его игры. Донни блуждает и не понимает, что делать. Он не знает, как повлиять на игру и как достучаться до своих товарищей по команде, потому что он не уверен, что они полностью ему доверяют. Ван де Бек выглядит потерянным. Он похож на парня, который заблудился на поле. Конечно, часть этой ответственности он должен взять на себя, так как Донни сам должен быть более инициативным. У ван де Бека большой потенциал, и ему придётся его продемонстрировать, а иначе он не задержится в «Манчестер Юнайтед». Думаю, на данный момент клуб близок к подобному варианту», — приводит слова Хьюза Goal.com.



Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Рональд де Бур: ван де Бек рассчитывал совсем на другое, когда переходил в «МЮ»