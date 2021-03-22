Бистрович отреагировал на увольнение Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко.

«Конечно, когда тренер уходит после стольких лет, это всегда большие изменения для команды. Но это футбол, и всем нужно смотреть вперёд и стараться делать всё возможное в будущем! У нас много хороших воспоминаний: Суперкубок, две победы над «Реалом» и многие другие замечательные успехи. Мы очень благодарны Гончаренко за всё, что он нам дал, я очень высоко ценю время, проведённое с ним. Остаётся просто сказать ему спасибо и пожелать только удачи!» — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 22 марта, Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА.