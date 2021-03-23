Дзюба: все, за исключением Оздоева и Зобнина, тренировались очень качественно

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба пошутил на тему отсутствия полузащитников Магомеда Оздоева и Романа Зобнина в общей группе команды.

«Все ребята соскучились по сборной и с нетерпением ждали этого момента. Все, за исключением Магомеда Оздоева и Ромы Зобнина, тренировались очень качественно. Всё остальное, как мне кажется, прошло на хорошем уровне. Все довольны и с хорошим настроем готовимся к предстоящей игре», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе, игрок пропустит матч с Мальтой. Зобнин пропустит все три встречи сборной из-за травмы.



В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).