Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор ответил на вопрос о своём будущем. Права на полузащитника принадлежат мадридскому «Реалу», но он на правах аренды до конца сезона-2020/2021 выступает в лондонском «Арсенале».



«Честно говоря, я ещё не думал, что произойдёт в межсезонье. У меня есть действующее арендное соглашение с «Арсеналом» до 30 июня 2021 года, и пока я сосредоточен на этом. Я хочу стабильности и развития, и это ключевые слова для меня.



Считаю, что с самого начала я освоился в Лондоне. Я довольно рано приспособился к тому, как играет «Арсенал». Мне не хватало немного уверенности в себе и тому подобных вещей, но чувствую, что с каждым днём становлюсь всё лучше и лучше и приношу пользу команде», — цитирует Эдегора норвежское издание VG.



В начале марта Эдегор был назначен новым капитаном сборной Норвегии. 22-летний полузащитник провёл 8 матчей в АПЛ и забил один гол. На счету Эдегора 4 матча и один гол в Лиге Европы. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в € 40 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2023 года.

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