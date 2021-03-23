Хенрик Ларссон: горжусь успехами сына в «Спартаке». На него трудно не обратить внимание

Бывший игрок «Барселоны» Хенрик Ларссон, который сейчас входит в тренерский штаб команды Рональда Кумана, прокомментировал успехи своего сына Джордана Ларссона в московском «Спартаке».

«Горжусь успехами сына в «Спартаке», и на то есть веская причина. Он был действительно хорош в этом сезоне. Он забил много голов и принёс много очков, сыграл хорошо. Я в значительной степени видел все матчи и невероятно горжусь тем, чего он добился. Я счастлив за него, надеюсь, он так и продолжит. Должен ли Джордан вызываться в сборную Швеции? Думаю, да.

Помогаю ли я сыну? Нет, мне больше не нужно его развивать. Джордан — один из нападающих, которые находятся в фантастической форме. На него трудно не обратить внимание», — сказал Ларссон-старший в интервью Fotboll Direkt.