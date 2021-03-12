Ларссон: папа считает, что матч с «Краснодаром» — один из лучших для меня в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1).
«Это было потрясающе! Настоящий теннисный счёт, отличная победа. Но сейчас нам не следует много думать о прошлом матче. Да, мы играли хорошо. Но сейчас при подготовке к следующей встрече нам нужна точно такая же энергия.
Папа (Хенрик Ларссон, бывший футболист «Барселоны» и «Селтика». — Прим. «Чемпионата») видел матч с «Краснодаром». Ему понравилась игра команды и моя в частности. Он считает, что этот матч стал одним из лучших для меня в «Спартаке». Я тоже так думаю: отдал одну голевую передачу и забил два мяча. Я счастлив!» — сказал Ларссон в ролике на YouTube-канале «Спартака».
В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдёт завтра, 13 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
- 12 марта 2021
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