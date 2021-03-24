Итальянский «Ливорно» на грани банкротства. С команды снимают очки за долги

Итальянский «Ливорно», выступающий в Серии С, близок к банкротству. Клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, информирует Football Italia.

Так, сегодня с «Ливорно» сняли три очка за долги по зарплате. Клуб до сих пор не выплатил нескольким футболистам и работникам оклады за лето 2020 года.

Сезон-2013/2014 стал для «Ливорно» последним в Серии А. С тех пор клуб начал испытывать финансовые сложности, которые с каждым годом усиливались, а сейчас достигли своего пика — тосканский клуб находится на грани банкротства. Наивысшее достижение «Ливорно» в истории — серебряные медали чемпионата Италии (1920 и 1943 годы).

На данный момент «Ливорно» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии С.