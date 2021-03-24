«Краснодар-2» с Сафоновым дома проиграл «Енисею»

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» уступил красноярскому «Енисею». Встреча проходила на стадионе академии «Краснодара» и завершилась со счётом 0:2.
На 29-й минуте защитник краснодарцев Сергей Бородин забил гол в собственные ворота. Во втором тайме полузащитник Евгений Песиков удвоил преимущество «Енисея».
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов провёл на поле весь матч за второй состав краснодарцев. Это первый матч Сафонова за «Краснодар-2» в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. В «Краснодаре» сообщали, что Сафонов проходит восстановление от травмы.
«Краснодар-2» в 32 матчах набрал 34 очка и занимает 16-е место в таблице ФНЛ. Краснодарцы находятся в 1 очке от зоны вылета. «Енисей» (46) занимает 11-е место.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Акрон» — «Нижний Новгород» — 0:0
«Крылья Советов» — «Нефтехимик» — 2:0
«Факел» — «Иртыш» — 3:1
«Шинник» — «Томь» — 2:3
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