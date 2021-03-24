В «Спартаке» отреагировали на сюжет про скандалы Промеса

В «Спартаке» прокомментировали выход телевизионного сюжета про скандалы Квинси Промеса.
В программе, посвящённой нидерландскому игроку, рассказали о избиении Промесом своей жены на Ибице, езде футболиста в нетрезвом виде, инциденте с ножом на семейной вечеринке и других скандалах с участием форварда. Поведение Промеса комментировали эксперты, в том числе и спортивный психолог.
«Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет», — говорится в сообщении «твиттера» «Спартака».
Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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