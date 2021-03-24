Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Линекер подшутил над Моуринью на фоне новостей о севшем на мель корабле

Линекер подшутил над Моуринью на фоне новостей о севшем на мель корабле
Футбол / Англия 0

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер в ироничной форме отреагировал на новость о севшем на мель в Суэцком канале контейнеровозе.

«Срочные новости: Моуринью подписывает Evergreen», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно увидеть на странице Гари Линекера в «Твиттере».

Скорее всего, 60-летний англичанин намекает на то, что в последнее время команды под руководством Жозе Моуринью используют сверхосторожную оборонительную тактику, которая заключается в использовании почти всех полевых игроков на своей половине поля — так называемый «автобус».

Контейнеровоз принадлежит тайваньской компании Evergreen Marine. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал движение по каналу. Судно село на мель по причине отклонения от курса из-за сильного ветра. Сейчас в пробке у канала стоит больше ста кораблей.

Суэцкий канал — судоходный канал длиной 193 километра в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Является кратчайшим водным путём между Индийским и Атлантическим океанами.

Линекер выставил фотографию трусов с символикой «Лестера» после их матча с «Ливерпулем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021