Линекер подшутил над Моуринью на фоне новостей о севшем на мель корабле

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер в ироничной форме отреагировал на новость о севшем на мель в Суэцком канале контейнеровозе.



«Срочные новости: Моуринью подписывает Evergreen», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно увидеть на странице Гари Линекера в «Твиттере».

Скорее всего, 60-летний англичанин намекает на то, что в последнее время команды под руководством Жозе Моуринью используют сверхосторожную оборонительную тактику, которая заключается в использовании почти всех полевых игроков на своей половине поля — так называемый «автобус».

Контейнеровоз принадлежит тайваньской компании Evergreen Marine. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал движение по каналу. Судно село на мель по причине отклонения от курса из-за сильного ветра. Сейчас в пробке у канала стоит больше ста кораблей.



Суэцкий канал — судоходный канал длиной 193 километра в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Является кратчайшим водным путём между Индийским и Атлантическим океанами.