Пулишич: мечтаю принять участие в Олимпийских играх в Токио

Вингер «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич рассказал о желании сыграть на Олимпийских играх в Токио.



«Огромная честь принимать участие в Олимпийских играх. Было бы потрясающе защищать честь своей страны на Олимпийских играх в Токио. Сейчас я полностью поддерживаю нашу команду, которая борется за право попадания на этот турнир. Это то, о чём я уже думал, и Олимпийские игры — именно тот турнир, в котором я мечтаю принять участие.



Полностью поддерживаю парней, которые сейчас играют отборочные матчи. Я бы и сам хотел принять в них участие, но не могу контролировать некоторые вещи. Не знаю, будет ли удобно «Челси» отпустить меня в Японию в начале следующего сезона АПЛ, но точно знаю, что, сыграв на Олимпиаде, осуществится моя мечта», — приводит слова Пулишича Goal.com.



Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. По традиции олимпийский футбольный турнир начнётся ещё до официального открытия игр и пройдёт с 21 июля по 7 августа. На 7 августа запланировано начало нового сезона английской Премьер-лиги.



«Челси» выкупил Пулишича у дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. Однако Кристиан ещё на полгода остался в аренде в стане «шмелей». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Пулишич в 19 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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