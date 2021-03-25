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Губерниев — о матче Мальта — Россия: это была даже не тренировка. Полупешком походили

Губерниев — о матче Мальта — Россия: это была даже не тренировка. Полупешком походили
Футбол / Сборная России 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия (1:3).

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда Мальты (0) — на последнем, 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
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