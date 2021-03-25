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Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / Сборная России 0
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В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 23-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной России Артём Дзюба. Результативную передачу отдал полузащитник Даниил Фомин. На 35-й минуте защитник Марио Фернандес упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Дзюбы. На 56-й минуте встречи полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев в счёте. В концовке встречи форвард сборной России Александр Соболев установил итоговый счёт встречи.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

«Я не понимаю, зачем и для кого играет эта сборная». Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов о матче сборной России с Мальтой.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 3
Россия
0:1 Дзюба – 23'   0:2 Фернандес – 35'   1:2 Мбонг – 56'   1:3 Соболев – 89'
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