Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса, который разбил колено в матче с Мальтой

Наставник национальной команды России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Марио Фернандеса, который разбил колено в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Фернандес в этой встрече стал автором одного из голов.

«Во время игры бывают ушибы. У Марио всё нормально. В конце концов, у нас есть два дня до матча со Словенией для того, чтобы понять, насколько он готов

Кудряшов приехал в отличном психологическом состоянии — он вышел в финал. У нас есть три игры, и нам чисто стратегически надо всё правильно рассчитать, чтобы мы были свежи и готовы добиваться результата», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

Мнение аналитика «Чемпионата» Михаила Гончарова о матче сборной России с Мальтой.