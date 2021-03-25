Сборная России опубликовала фото окровавленного колена Фернандеса после матча с Мальтой

Национальная команда России в «твиттере» опубликовала фото окровавленного колена защитника Марио Фернандеса после матча первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Фернандес в этой встрече стал автором одного из голов.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» национальной команды России.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров о матче сборной России.

Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса, который разбил колено в матче с Мальтой

27 марта сборной России предстоит провести матч с национальной командой Словакии. Встреча состоится в Сочи.