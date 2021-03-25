Семёнов: Мальта удивила, пришлось потратить немало сил

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1).
«Честно говоря, очень тяжёлая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Это очень организованная команда, хорошо готовая тактически и технически. Мальта удивила, пришлось потратить немало сил. Хотели играть в свой футбол, но пропустили глупый гол, привезли сами себе. Из-за этого появились нервы. Потом игра выровнялась и, слава богу, довели матч до победы.
Сейчас такая традиция — день рождения в сборной. Надеюсь, эта традиция сохранится ещё много лет. Приятно играть в свой день рождения, ещё и за сборную.
Хорваты проиграли на выезде Словении (0:1) на выезде? Результат неожиданный, честно говоря. Значит, следующая игра будет очень серьёзной. Это говорит о том, что группа очень ровная. Мальта также потреплет нервы другим командам», — сказал Семёнов в интервью для пресс-службы сборной России.
- 25 марта 2021
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