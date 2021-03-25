Сборная России прилетела в Сочи после игры с Мальтой

Российская национальная команда вернулась в Россию после выездного отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Мальты. Сборная приземлилась в Сочи, где начнёт подготовку к матчу со Словенией, который пройдёт 27 марта.

«Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении сборной России в «Твиттере».

В первом туре отборочного этапа ЧМ-2022 россияне на выезде обыграли команду Мальты со счётом 3:1. Первый гол в матче на 23-й минуте забил Артём Дзюба, затем Марио Фернандес на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. После перерыва мальтийцы сократили отставание благодаря голу Джозефа Мбонга, а в концовке встречи Александр Соболев установил окончательный счёт.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов провёл 50 игр во главе национальной команды. После победы над Мальтой в активе 57-летнего специалиста 21 победа, 12 ничьих и 17 поражений.