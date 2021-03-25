Стали известны закулисные подробности увольнения тренера «Шеффилд Юнайтед»

Владелец «Шеффилд Юнайтед» саудовский принц Абдулла рассказал, что Крис Уилдер, недавно покинувший пост наставника «клинков», за отстранение от работы требовал выходное пособие в размере € 4,5 млн.



«В декабре генеральный директор «Шеффилд Юнайтед» Стивен Беттис сказал мне, что Крис Уилдер заговорил об отставке. Я действительно заволновался и знал, что телефонный звонок или разговор в формате видеоконференции не помогут мне переубедить Криса. Мне хотелось переговорить с ним с глазу на глаз.



Проблема заключалась в том, что из-за COVID-19 всем саудовцам запретили покидать страну. Я потратил две недели, пытаясь получить разрешение на выезд. Как только я сумел добыть разрешение, полетел в Шеффилд и встретился с Уилдером перед матчем 12-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3).



Я сказал Крису: «Если мы проиграем все матчи до конца сезона, то всё равно не уволим тебя. Нам нужно, чтобы ты оставался нашим тренером. Я не говорю на эмоциях, просто верю, что именно вы — лучший главный тренер для нас, который вернёт «Шеффилд Юнайтед» в английскую Премьер-лигу».



Я пообещал ему, что мы примем все возможные меры, чтобы усилить состав, и что мы могли бы сесть после сезона и поговорить о том, как мы могли бы сделать лучше нашу команду. Но также я сказал ему, что мне не нравится, что иногда после поражений в разговоре с прессой он говорит: «Я не могу сделать торт из песка», или «Всё, что у меня есть, — это футболисты уровня Чемпионшипа». Эти высказывания плохо отражаются на имидже клуба и вредят клубу финансово. Наши игроки заняли девятое место в турнирной таблице по итогам предыдущего сезона.



Я согласен с тем, что Крис Уилдер — первый человек, который заслуживает похвалы, когда мы выигрываем, но, по крайней мере, он должен брать на себя хоть немного ответственности, когда мы проигрываем. Нельзя говорить под давлением, что «все вокруг меня — мусор».



В январе после одного из поражений Крис позвонил мне и объяснил, почему хочет уйти в отставку. Он сказал, что чувствует, что команде нужны перемены, новый импульс. Я вновь ответил ему, что мы не хотим его увольнять, но если он хочет уйти в отставку, то может сделать это по собственному желанию — мы не будем платить ему неустойку, как если бы мы сами увольняли его.



После началась электронная переписка между его представителями и нашим финансовым отделом, и мы были удивлены, обнаружив, что он просит выходное пособие в размере € 4,5 млн», — приводит слова владельца «Шеффилда» Sky Sports.



Крис Уилдер возглавлял «Шеффилд Юнайтед» с 2016 года и за три года сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ. В прошлом сезоне «клинки» неожиданно заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, до последнего претендуя на попадание в еврокубки.



В нынешнем сезоне«Шеффилд Юнайтед» в 29 матчах набрал 14 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Крис Уилдер покинул пост наставника «Шеффилд Юнайтед»