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«Бавария» близка к покупке лучшего бомбардира «Шальке»

«Бавария» близка к покупке лучшего бомбардира «Шальке»
Футбол / Германия 0
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«Бавария» может в скором времени усилить линию атаки на следующий сезон, сообщает ESPN Deportes.

По информации источника, мюнхенцы близки к приобретению 20-летнего нападающего «Шальке-04» Мэттью Хоппа. Сумма сделки должна составить € 20 млн.

Хопп является лучшим бомбардиром «Шальке» в нынешнем сезоне во всех турнирах наряду с форвардом Бенито Раманом. На счету обоих игроков по пять голов, при этом Мэттью все свои мячи забил в Бундеслиге. Для этого ему потребовалось провести 16 матчей. «Шальке», набрав лишь 10 очков в 26 турах, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первенства. От 16-й строчки, позволяющей сыграть в стыковых матчах, команду отделяют 13 очков.

Хопп является уроженцем США. В систему «Шальке» перебрался в 2019 году, а с прошлого года выступает за основу клуба.

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