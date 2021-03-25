«Бавария» близка к покупке лучшего бомбардира «Шальке»

«Бавария» может в скором времени усилить линию атаки на следующий сезон, сообщает ESPN Deportes.
По информации источника, мюнхенцы близки к приобретению 20-летнего нападающего «Шальке-04» Мэттью Хоппа. Сумма сделки должна составить € 20 млн.
Хопп является лучшим бомбардиром «Шальке» в нынешнем сезоне во всех турнирах наряду с форвардом Бенито Раманом. На счету обоих игроков по пять голов, при этом Мэттью все свои мячи забил в Бундеслиге. Для этого ему потребовалось провести 16 матчей. «Шальке», набрав лишь 10 очков в 26 турах, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первенства. От 16-й строчки, позволяющей сыграть в стыковых матчах, команду отделяют 13 очков.
Хопп является уроженцем США. В систему «Шальке» перебрался в 2019 году, а с прошлого года выступает за основу клуба.
- 25 марта 2021
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