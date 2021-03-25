Бышовец: сборная пыталась не напрягаться с Мальтой. Такое начало — благоприятный момент

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды России в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1).



«В игре с Мальтой пытались не напрягаться, думали о следующих матчах. Для нашей сборной такое начало — очень благоприятный момент. Это поможет вкатиться в серьёзные предстоящие матчи, которые будут намного тяжелее. В играх со Словакией и Хорватией придётся столкнуться с проблемами, требующими самоотдачи.



При таком содержании и скоростях матч с Мальтой мало информативен по игре и в качестве зрелищности. Недооценка соперника могла быть чревата. До третьего забитого мяча были опасения. Мальта оказывала сопротивление, и игра могла качнуться в любую сторону. Мы сэкономили силы, есть возможности подвести команду в оптимальном составе и состоянии к матчу со Словенией», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Для кого такая сборная России? Это невыносимо смотреть. Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов и его горячие эмоции после игры национальной команды.