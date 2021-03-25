19-летний полузащитник «Лацио» погиб в ДТП

19-летний полузащитник молодёжной команды «Лацио» Даниэль Герини погиб в ДТП, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в машине, где был Герини, также ехали два его сверстника. Оба были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.



Как сообщает источник, Smart, в котором ехал молодой футболист, по неизвестным причинам лоб в лоб столкнулся с Mercedes, за рулём которого находился 68-летний мужчина. Водитель Mercedes был доставлен в больницу в состоянии шока.

Авария произошла в Риме 24 марта около 20:00 по местному времени. Полиция начала расследование, чтобы установить причины трагедии.



Даниэль Герини перешёл в «Лацио» 21 января 2021 года и провёл за молодёжную команду 10 игр.



В юношеских сборных Италии полузащитник суммарно сыграл 13 матчей.