19-летний полузащитник «Лацио» погиб в ДТП

19-летний полузащитник молодёжной команды «Лацио» Даниэль Герини погиб в ДТП, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в машине, где был Герини, также ехали два его сверстника. Оба были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Как сообщает источник, Smart, в котором ехал молодой футболист, по неизвестным причинам лоб в лоб столкнулся с Mercedes, за рулём которого находился 68-летний мужчина. Водитель Mercedes был доставлен в больницу в состоянии шока.
Авария произошла в Риме 24 марта около 20:00 по местному времени. Полиция начала расследование, чтобы установить причины трагедии.
Даниэль Герини перешёл в «Лацио» 21 января 2021 года и провёл за молодёжную команду 10 игр.
В юношеских сборных Италии полузащитник суммарно сыграл 13 матчей.
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