Колосков: если бы кто-то из молодёжки мог усилить главную сборную, Черчесов бы его взял

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о победе молодёжной сборной России над Исландией в первом матче группового этапа Евро-2021.



«С точки зрения главного тренера никто ещё не в состоянии конкурировать за место в основной команде. Этот матч относится к той категории игр, что хочется смотреть бесконечно. Действительно сожалеешь, что время пролетело так быстро. Получал удовольствие, особенно в первом тайме, от игры обеих команд. Хоть счёт в первом тайме и был 3:0, исландцы мне очень понравились. Тем дороже победа нашей команды. Естественно, было представление, что наша сборная спокойно обыграет исландцев, они были заведомыми аутсайдерами группы. Тем не менее, наша команда, особенно в первые 20 минут, выглядела потрясающе: техничные, хорошо обученные, тактически грамотные, решительные. У наших ребят просматривалась очень хорошая школа – и в атаке, и в защите. Решающим фактором нашей победы стало индивидуальное мастерство наших футболистов. Дай бог сохранить такой настрой на следующие матчи.



Никто персонально на голову выше всех не играл. Все выглядели очень достойно, каждый выполнял свою функцию. В таком возрасте не стоит называть лучшего и худшего. Вся команда сыграла очень красиво.



Если бы кто-то из футболистов этой команды смог усилить основную сборную, Черчесов взял бы их. Значит, с точки зрения главного тренера никто ещё не в состоянии конкурировать за место в основной команде. Хотя многие из игроков молодёжной сборной уже попробовали себя в национальной команде, так что Черчесов их всех прекрасно знает. Есть много новых мальчишек с большим потенциалом, но всё покажут будущие матчи с Данией и Францией. Итоги можно будет подвести только по окончании группового этапа», – сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Латухиным.

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России разгромила команду Исландии со счётом 4:1. Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.