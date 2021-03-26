Сборная Италии обыграла Северную Ирландию в первом туре отбора на ЧМ-2022

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Италии принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Оба гола итальянцы забили в первом тайме. На 14-й минуте Доменико Берарди отличился после передачи Алессандро Флоренци, а на 38-й Лоренцо Инсинье ассистировал Чиро Иммобиле, который увеличил преимущество итальянцев.



В этом матче Леонардо Бонуччи провёл 100-ю игру за сборную.



Сборные Италии и Северной Ирландии выступают в группе C отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе C играют Швейцария, Литва и Болгария. В другом матче швейцарцы обыграли болгаров со счётом 3:1.