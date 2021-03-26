Василий Уткин считает, что сборная России играла с Мальтой по схеме «8-1-1»

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1).
«Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на его тактическом построении. Как его изображать? Было изображено «4-3-3». У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих? Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов. С мячом, возможно, сборная и располагалась на поле «4-3-3», но только мяч терялся, и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров таких футболистов, как Кузяев и Ионов. Они немедленно опускались глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и оборона, выше них Головин — свободный художник, а ещё выше — Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд.
Давайте назовём это «8-1-1». Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 26 марта 2021
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