Уткин: логики в приходе Олича в ЦСКА нет. Кажется, решение принималось идиотским образом

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА. До последнего времени экс-нападающий входил в штаб сборной Хорватии.
«Это действительно очень странное назначение — Олич не работал самостоятельно ни одного дня. Абсолютно всё, что нам сейчас говорят о его работе в сборной Хорватии, не имеет вообще никакого значения. В штабе любой команды могут быть очень разумные люди, но, пока они не главные тренеры, мы не знаем о них главного. Что вообще отличает главного тренера — это человек, который принимает решения. Не высказывает мнение, не анализирует соперника, не даёт правильные советы при заменах и даже не обозначает собой мостик между главным тренером и командой.
Меня решение о назначении Олича очень удивило. Мне кажется, что оно принималось идиотским образом. Потому что логики в нём совершенно нет», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 26 марта 2021
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:58
-
11:47
-
11:36
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:49
-
10:32
-
10:24
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:04
-
07:13