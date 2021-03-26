Уткин: логики в приходе Олича в ЦСКА нет. Кажется, решение принималось идиотским образом

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА. До последнего времени экс-нападающий входил в штаб сборной Хорватии.



«Это действительно очень странное назначение — Олич не работал самостоятельно ни одного дня. Абсолютно всё, что нам сейчас говорят о его работе в сборной Хорватии, не имеет вообще никакого значения. В штабе любой команды могут быть очень разумные люди, но, пока они не главные тренеры, мы не знаем о них главного. Что вообще отличает главного тренера — это человек, который принимает решения. Не высказывает мнение, не анализирует соперника, не даёт правильные советы при заменах и даже не обозначает собой мостик между главным тренером и командой.



Меня решение о назначении Олича очень удивило. Мне кажется, что оно принималось идиотским образом. Потому что логики в нём совершенно нет», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Что должен сделать Олич для спасения сезона. Первые шаги хорватской легенды в ЦСКА Почему не стоит ждать от Ивицы немедленной тактической революции.