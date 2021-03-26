Сборная России проводит тренировку перед Словенией. Ионов может пропустить матч

Сборная России проводит предыгровую тренировку в Сочи перед матчем 2-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией. Все в общей группе, кроме полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова. Игрок проводит процедуры в отеле, после обследования будет принято решение по участию в матче, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первом туре отборочного этапа ЧМ-2022 россияне на выезде обыграли команду Мальты со счётом 3:1. Первый гол в матче на 23-й минуте забил Артём Дзюба, затем Марио Фернандес на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. После перерыва мальтийцы сократили отставание благодаря голу Джозефа Мбонга, а в концовке встречи Александр Соболев установил окончательный счёт.



Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.